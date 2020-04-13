Принять законопроект о банках на этой неделе физически невозможно - Арахамия

Принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" на текущей неделе физически невозможно, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"По состоянию на утро продолжалась процедура свода всех-всех правок в одну таблицу, потом это должно пройти комитет. Даже если применить очень ускоренную процедуру - это четыре полных дня работы комитета. На этой неделе это (рассмотрение законопроекта в сессионном зале – ИФ-У) физически невозможно", - сказал Арахамия в понедельник в комментарии журналистам.