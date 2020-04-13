Политика

09:31 13.04.2020

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19 - Белый дом

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Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19 - Белый дом

Президент США Дональд Трамп дал указание своей администрации оказать Италии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, сообщил Белый дом.

Помощь должна включать медицинские товары, гуманитарные грузы, а также создание полевых госпиталей, отмечается в сообщении.

В подписанном Трампом меморандуме нескольким министрам отдано распоряжение принять различные меры для оказания помощи Италии, включая помощь размещенным в Италии американским военным.

В Италии зарегистрировано почти 19 000 случаев смерти от COVID-19, в США - 18,7 тыс. при более 500 тыс. инфицированных.

Теги: #италия #сша #трамп #коронавирус
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