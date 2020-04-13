Депутаты на заседании ВР в понедельник будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и ряда постановлений - Разумков

На внеочередном пленарном заседании в понедельник Верховная Рада примет законопроекты без обсуждений, за исключением законопроекта о внесении изменений в госбюджет 2020 года и проектов постановлений об отмене решения о принятии законопроекта о рынке земли, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Скорее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться и вопрос об отмене постановлений. Другие вопросы: была договоренность голосовать без обсуждений с тем, чтобы как можно скорее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на пользу украинского народа", - сказал Разумков в эфире телеканала "1+1" в понедельник утром.

Он напомнил, что зарегистрированные в Раде 13 проектов об отмене решения о принятии законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, позволяющего запустить рынок земли, блокируют подписание законопроекта.