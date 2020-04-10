Политика

14:11 10.04.2020

Фракция "Голос" настаивает на голосовании поправок в госбюджет после законопроекта о банках

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Фракция "Голос" настаивает на голосовании поправок в госбюджет после законопроекта о банках

Фракция "Голос" настаивает на голосовании поправок в государственный бюджет 2020 года после рассмотрения законопроекта о банках 2571-д, сообщила народный депутат "Голоса" Кира Рудик.

"Доходная часть госбюджета (предлагаемой редакции поправок - ИФ) будет недовыполнена - она была недовыполнена в январе-феврале, и сейчас закладывается неправильно. Также нет понимания у правительства, будет ли этот бюджет поддержан финансово, потому что его пытаются проголосовать до голосования законопроекта о банках", - сказала Рудик на онлайн пресс-брифинге в пятницу.

При этом принятие законопроекта во втором чтении является prior actions для заключения соглашения с МВФ.

"Мы не должны принимать нереалистичный бюджет, который потребует поправок уже через месяц", - отметила Кира Рудик.

"Мы требуем голосования закона о банках перед голосованием закона о госбюджете. Нельзя голосовать за бюджет, не зная, сможем ли обеспечить его финансовую часть. Второе - доработать эти изменения с учетом интересов граждан, малого и среднего бизнеса", - подчеркнула она.

Теги: #банки #голос
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