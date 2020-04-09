Политика

10:32 09.04.2020

Курс Украины на оборонную реформу по стандартам НАТО необратим - Таран в разговоре с министром обороны США Эспером

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Курс Украины на оборонную реформу по стандартам НАТО необратим - Таран в разговоре с министром обороны США Эспером

Министр обороны Украины Андрей Таран в ходе телефонного разговора заверил министра обороны США Марка Эспера в необратимости оборонной реформы по стандартам НАТО и поблагодарил за существенную помощь, которую США оказывают украинским Вооруженным силам.

"Руководителями оборонных ведомств были подтверждены стратегический характер партнерства и всестороннюю поддержку Украины со стороны США в противодействии российской агрессии, неизменность курса на обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины - как на политическом, так и на военном уровнях", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины в четверг.

Особый акцент был сделан на военно-техническом сотрудничестве и осуществлении Минобороны Украины первых прямых закупок вооружения и военной техники в США.

Кроме того, Таран проинформировал Эспера деятельности Министерства обороны и органов государственной власти Украины в контексте реализации договоренностей о получении второго транша помощи по безопасности от США.

В рамках внедрения оборонной реформы Таран отметил важность совещательной помощи со стороны США на стратегическом уровне в области управления человеческими ресурсами и реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины.

Украинский министр подчеркнул продолжение политики евроатлантической интеграции, а также очертил приоритеты деятельности оборонного ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили необходимость корректировки в условиях пандемии ключевых мероприятий двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, которые имеют первостепенное значение для поддержания боевых возможностей ВСУ.

Собеседники подчеркнули, что ключевым в условиях распространения вируса COVID-19 является сохранение здоровья и жизни личного состава, что на данный момент является одним из факторов обеспечения обороноспособности страны.

В свою очередь Эспер выразил поддержку Тарану в реализации оборонной реформы и подтвердил непоколебимую поддержку суверенитету Украины.

Министры обороны Украины и США договорились поддерживать постоянный диалог стратегического уровня, как на министерском уровне, так и на уровне своих заместителей.

Теги: #сша #минобороны #таран #нато
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