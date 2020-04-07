Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Лидерство по количеству поданных поправок при подготовке ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", у семи народных депутатов, сообщил первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Ярослав Железняк в Фейсбуке.

Больше всего поправок – 6033 предложил внефракционный народный депутат Антон Поляков. Глава группы "За будущее" Виктор Бондарь зарегистрировал 1911 поправок, народные депутаты из фракции "Слуга народа" Дмитрий Чорный - 1781, Ольга Василевская-Смаглюк – 1689, Олег Дунда -1656, Сергей Демченко – 1463, Александр Дубинский – 1199.

Остальные парламентарии вносили от трех до 96 поправок каждый.

Всего в сведенной таблице, опубликованной Железняком, указано 16381 поправка.

Как сообщалось, законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.