Политика

10:12 07.04.2020

Нардеп Арьев инициирует сокращение рассмотрения поправок к законопроектам, если их слишком много

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Нардеп Арьев инициирует сокращение рассмотрения поправок к законопроектам, если их слишком много

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев намерен подать во вторник законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады, который позволит сократить время рассмотрения поправок в несколько раз, если их подано к какому-либо законопроекту слишком много.

При этом он дал понять, что к такому решению его подтолкнула ситуация вокруг принятого 30 марта в первом чтении законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, к которому уже подано более 10 тысяч поправок.

"16000 поправок? Ок. Подам сегодня законопроект об изменениях в регламент", - написал Арьев на своей странице в Facebook в во вторник утром.

По его словам, законопроект предложит сокращение времени обсуждения поправок до 30 секунд, если к законопроекту их подано более одной тысячи, а если их подается более трех тысяч, голосование поправок осуществляется без обсуждения. Также он предложил, чтобы одинаковые по содержанию поправки, представленные различными народными депутатами, объединялись, обсуждались и голосовались как одна поправка.

"Это позволит сократить время рассмотрения поправок минимум в 5 раз. При этом посмотрим, "Слуги народа" хотят действительно принять "банковский" закон и разблокировать жизненно необходимое сотрудничество с МВФ. Если так, они должны поддержать это предложение", - подчеркнул Арьев в своем посте, отметив в нем председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Понедельник, 6 апреля, был последним днем подачи поправок. По состоянию на 18:00 того дня к законопроекту было уже подано более 13 тысяч поправок.

Теги: #законопроект #поправки #евросолидарность #арьев
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