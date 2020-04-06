Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня на Донбассе

Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня в зоне конфликта на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных гуманитарных организаций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Требуем от РФ прислушиваться к призыву Генерального секретаря ООН и позиции ЕС, обеспечив немедленное прекращение огня в зоне конфликта на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций", - говорится в заявлении министра по поводу декларации высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени ЕС относительно призыва генсека ООН к немедленному глобальному прекращению огня, опубликованном на сайте МИД Украины в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что совместно с европейскими партнерами Украина выступает за мировую солидарность и международное сотрудничество, направленное на борьбу с пандемией коронавирусной болезни и помощь наиболее уязвимым слоям населения, в частности в зонах вооруженных конфликтов. По его словам, Украина разделяет требования о немедленном прекращении огня, установлении глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов.

"Уверены, что санкционные режимы не является препятствием для оказания гуманитарной помощи и медицинских услуг гражданскому населению в зонах конфликтов. Украина, которая является объектом продолжающейся вооруженной агрессии РФ, полностью предана взятым на себя обязательствам в соответствии с Минскими договоренностями о прекращении огня в зоне конфликта в Донбассе", - подчеркивается в заявлении.

В то же время отмечается, что несмотря на многочисленные решения в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого перемирия со стороны временно оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, продолжаются ежедневные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Кроме этого, подконтрольными РФ незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минских договоренностей осуществляется полное блокирование доступа на временно оккупированный Донбасс представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.

Министр пояснил, что это делает невозможным объективное изучение ситуации с распространением коронавирусной пандемии на неподконтрольной правительству Украины территории и блокирует предоставление гуманитарной помощи пострадавшему местному населению.

В то же время отмечается, что Украина высоко ценит четкую позицию ЕС по сохранению исключительно важной роли санкционных режимов в борьбе с нарушениями международного права, прав человека, распространением оружия и его поставкой в зоны конфликтов, а также с теми, кто мешает процессам мирного урегулирования. Именно эти противоправные и агрессивные действия РФ в отношении Украины и вынудили ЕС наложить санкции на российскую сторону, говорится в заявлении главы МИД Украины