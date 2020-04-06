Политика

18:39 06.04.2020

Комитет Рады по вопросам соцполитики провел первое заседание в режиме видеоконференции

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Комитет Рады по вопросам соцполитики провел первое заседание в режиме видеоконференции

Комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов провел первое среди 23 парламентских комитетов заседание в режиме видеоконференции.

"В заседании приняли участие 8 членов Комитета (из 9-ти), а также народные депутаты, соавторы законопроектов, которые рассматривались комитетом", - сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что заседание проводилось с использованием предварительно настроенного на служебных планшетах народных депутатов программного обеспечения Microsoft Teams. Ссылки для участия в видеоконфереции были отправлены на служебные почтовые адреса нардепов, после чего каждый участник подтвердил наличие или отсутствие технической возможности и согласие принять участие в видеоконференции.

Трансляция видеоконференции также велась на сайте комитета.

Решения принимались в режиме удаленного голосования членов комитета путем поднятия руки.

Кроме того, в понедельник 6 апреля также состоялось тестовое заседание в режиме видеоконференции комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

На вторник 7 апреля запланировано проведение заседаний в режиме видеоконференции ещё трех комитетов с использованием средств системы видеоконференцсвязи ZOOM.

Заседания проводятся в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном сайте Верховной Рады в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" 30 марта 2020 года, на период карантина для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения, локализации и ликвидации вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID - 19).

Теги: #верховная_рада #соцполитика
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