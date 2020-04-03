КСУ предлагают перенести в Харьков, отправлять его судей в отпуск одновременно и запретить подавать иски юрлицам - автор законопроекта Третьякова

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3300 об изменениях в закон "О Конституционном суде" в части усиления независимости и улучшение эффективности его функционирования, согласно которому предлагается перенести место расположения кс из Киева в Харьков, обязать всех судей уходить в отпуск одновременно и запретить подавать иски юридическим лицам.

"Я предлагаю перенести Конституционный суд в Харьков, отправлять всех судей в отпуск одновременно, дабы не было такого, что судья не принимает участие в рассмотрении каких-то дел, которые важны для всей страны, и третье - считаю, что конституционные жалобы юридическими лицами в КСУ подаваться не могут, а поэтому отменяется такая возможность, тем более, что наше законодательство не предусматривает такой возможности, а почему-то в законе про КСУ ее предусмотрели. Поэтому законопроектом исключаются юридические лица из перечня субъектов, которые имеют право обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. Это основные пункты данного законопроекта, с точки зрения общественного внимания", - заявила

автор законопроекта, народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в пятницу в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Помимо этих норм, согласно тексту сравнительной таблицы, которую агентству предоставила депутат, в действующий закон о Конституционном суде также вносятся изменения, согласно которым уточняется, что судьей КСУ не может быть лицо, имеющее гражданство другой страны. Также сокращается количество голосов судей в Сенате Конституционного суда, которые необходимы для принятия решения по конституционной жалобе: вместо 2/3 от состава Сената (6 из 9 судей – ИФ-У) предлагается сократить число голосов до 5.

Документом предлагается внести изменения в ст.78 закона о Конституционном суде, согласно которым Сенат или Большая палата КСУ может выдать обеспечивающий указ для сопровождения конституционной жалобы. Ранее такой указ мог издаваться судом только в исключительных случаях.

Также законопроект вносит коррективы и в ст.75 соответствующего закона, добавляя пункт о том, что если Сенат или Большая палата КСУ выходят за сроки рассмотрения конституционного производства в 6 месяцев, то они своим мотивированным постановлением продевают сроки такого производства.

В случае принятия законопроекта, Конституционный суд будет обязан будет присылать участнику или привлеченному участнику производства свое решение в течение трех рабочих дней после его вынесения. Если КСУ принимает решение о неконституционности какого-то законодательного или другого акта, то восстановление пробелов в законодательстве, которые возникли вследствие решения, возлагается на орган, издавший неконституционный акт. Это же будет касаться и законопроектов, которые принимает Верховная Рада.