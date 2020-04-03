Украина продолжает работать с институтами ЕС, чтобы повод пандемии COVID-19 не был использован для снятия санкций с Москвы - Точицкий

Украина продолжает работать на всех уровнях с институтами Европейского Союза и представителями государств-членов в Брюсселе, чтобы пандемия коронавируса не стала поводом для снятия санкций с России, заявил представитель Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

В пятницу в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он сообщил, что это именно по инициативе делегации Украины в ЕС 19 депутатов Европейского парламента – членов неформальной группы друзей Европейской группы в ЕП – направили совместное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю с просьбой не снимать санкции с России под предлогом борьбы с пандемией COVID-19.

"Сейчас могу с уверенностью сказать, что все попытки России использовать ситуацию с пандемией коронавируса для отмены санкций до сих пор остаются нереализованными политическими амбициями Москвы. У наших европейских партнеров есть четкое понимание того, что санкции были введены из-за агрессии России против Украины, и поэтому их снятие возможно только после прекращения российской агрессивной политики и восстановления территориальной целостности Украины", - заявил Точицкий.

Как сообщалось ранее, в четверг, 3 апреля, 19 депутатов обратилась к руководству Европейского Союза с призывом поддерживать санкции, введенные для России по причине агрессии против Украины.