Политика

18:06 03.04.2020

Украина продолжает работать с институтами ЕС, чтобы повод пандемии COVID-19 не был использован для снятия санкций с Москвы - Точицкий

1 мин читать
Украина продолжает работать с институтами ЕС, чтобы повод пандемии COVID-19 не был использован для снятия санкций с Москвы - Точицкий

Украина продолжает работать на всех уровнях с институтами Европейского Союза и представителями государств-членов в Брюсселе, чтобы пандемия коронавируса не стала поводом для снятия санкций с России, заявил представитель Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

В пятницу в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он сообщил, что это именно по инициативе делегации Украины в ЕС 19 депутатов Европейского парламента – членов неформальной группы друзей Европейской группы в ЕП – направили совместное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю с просьбой не снимать санкции с России под предлогом борьбы с пандемией COVID-19.

"Сейчас могу с уверенностью сказать, что все попытки России использовать ситуацию с пандемией коронавируса для отмены санкций до сих пор остаются нереализованными политическими амбициями Москвы. У наших европейских партнеров есть четкое понимание того, что санкции были введены из-за агрессии России против Украины, и поэтому их снятие возможно только после прекращения российской агрессивной политики и восстановления территориальной целостности Украины", - заявил Точицкий.

Как сообщалось ранее, в четверг, 3 апреля, 19 депутатов обратилась к руководству Европейского Союза с призывом поддерживать санкции, введенные для России по причине агрессии против Украины.

Теги: #ес #санкции #точицкий #коронавирус #рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:37 03.04.2020
В Запорожье коронавирусом заболела 8-летняя девочка - горсовет

В Запорожье коронавирусом заболела 8-летняя девочка - горсовет

19:31 03.04.2020
В Молдове за сутки зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом

В Молдове за сутки зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом

19:31 03.04.2020
Число зараженных COVID-19 в США выросло до 257 тыс. человек

Число зараженных COVID-19 в США выросло до 257 тыс. человек

19:07 03.04.2020
Депутат Горбенко заявляет, что вылечился от коронавируса, и в понедельник его выпишут из больницы

Депутат Горбенко заявляет, что вылечился от коронавируса, и в понедельник его выпишут из больницы

19:00 03.04.2020
В Херсонской области полиция открыла дело из-за выдачи больницей тела умершей пациентки, у которой позже подтвердили COVID-19

В Херсонской области полиция открыла дело из-за выдачи больницей тела умершей пациентки, у которой позже подтвердили COVID-19

18:44 03.04.2020
Число зараженных COVID-19 в США выросло до 257 тыс. человек

Число зараженных COVID-19 в США выросло до 257 тыс. человек

18:44 03.04.2020
Украинец наладил незаконную отправку через почту крупных партий респираторов в одну из стран ЕС

Украинец наладил незаконную отправку через почту крупных партий респираторов в одну из стран ЕС

18:05 03.04.2020
Депутаты Европарламента призвали руководство ЕС не снимать по причине коронавируса санкции с России

Депутаты Европарламента призвали руководство ЕС не снимать по причине коронавируса санкции с России

17:56 03.04.2020
В Кременчуге зафиксирован новый случай коронавируса у 69-летнего пациента, еще четверо мужчин получили положительные экспресс-тесты на COVID-19

В Кременчуге зафиксирован новый случай коронавируса у 69-летнего пациента, еще четверо мужчин получили положительные экспресс-тесты на COVID-19

17:45 03.04.2020
TIS, зерновой терминал Neptune и буксирный оператор P&O Maritime Ukraine перечислили 46,4 млн грн на борьбу с коронавирусом

TIS, зерновой терминал Neptune и буксирный оператор P&O Maritime Ukraine перечислили 46,4 млн грн на борьбу с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина одной из первых поддержала призыв ООН о глобальном прекращении огня и призывает начать подготовку плана привлечения инвестиций на Донбасс после деоккупации

Зеленский обратил внимание генсека ООН на попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к борьбе с коронавирусом

Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

В ОП ожидают результаты расследования по записям с участием брата Ермака и отмечают, что эти разговоры не привели к назначениям на госдолжности

Глава Офиса президента Ермак должен пойти на политическую самоизоляцию – заявление "Голоса"

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Лерос заявляет, что с Ермаком у него конфликтов не может и не должно быть по определению

Порошенко в письме Туску призвал ЕС дать решительный отпор попыткам РФ использовать пандемию для снятия санкций

МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

Внесенный РФ в ООН проект резолюции по Covid-19 является попыткой прикрытия агрессивной внешней политики

Санкции США могут быть сняты с Rosneft Trading, если подтвердится факт прекращения работ в Венесуэле

Заявление партии "Слуга народа" по обнародованным Леросом записям: Следствие должно быть беспристрастным, а виновные должны быть наказаны

Украина одной из первых поддержала призыв ООН о глобальном прекращении огня и призывает начать подготовку плана привлечения инвестиций на Донбасс после деоккупации

Зеленский обратил внимание генсека ООН на попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к борьбе с коронавирусом

Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

Разумков: Не понимаю, почему во время войны и эпидемии 6 сотрудников СБУ приходят вручать повестку одному нардепу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА