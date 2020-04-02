Ермак: любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в Украине любой человек, независимо от его статуса и родственных связей, должен отвечать по закону за возможные коррупционные или другие подобные деяния.

"Президент и его команда шли на выборы с позицией и принципами, которые остаются неизменными в той части, что любой человек, который преступил закон, замешан в коррупции или каких-то других юридически некорректных деяниях, должен отвечать по всей строгости закона. Независимо от того, чьим родственником он является. И это распространяется, в том числе, и на моего брата, и на любого родственника любого другого чиновника или государственного деятеля", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ермак напомнил, что после появления информации о видеозаписях с участием его брата Дениса, он сразу же обратился с соответствующими заявлениями в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

"Причем эти заявления только по факту обнародованных записей. Они не направлены против кого-то. Потому что я категорически заинтересован, чтобы было проведено абсолютно объективное, детальное расследование всех фактов. По содержанию пленок. Кто их сделал, по чьему заказу, в рамках какого уголовного производства, кто давал санкции на это, были ли они засекречены, каким образом они оказались у частных лиц? И я, и общество, не сомневаюсь, хотим получить четкие ответы на эти вопросы", - заявил он.

Комментируя изложенную его братом собственную позицию в социальных сетях, Андрей Ермак отметил, что было бы странно, если бы взрослый самостоятельный человек не прокомментировал то, что в последние дни пишут о нем и о его семье.

"Кроме того, насколько я знаю, брат уже несколько раз был допрошен и в СБУ, и в ГБР. Активные следственные действия продолжаются. Необходимо, чтобы следствие дало ответы на все вопросы. Единственное, хочу специально обратиться к следственным органам с призывом сделать всё это открыто, объективно, максимально коммуницировать с обществом, не делать из этого каких-то шоу и не давать почву для домыслов и инсинуаций вокруг этого", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.