Украина должна быть готова к тому, что после пандемии некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина должна быть готова к тому, что после пандемии коронавируса некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса.

"Вы все понимаете, что после, даст бог, скорейшего прекращения пандемии каждая страна будет беспокоиться о себе, в том числе о преодолении экономического кризиса. И вопрос санкций будет подниматься очень-очень серьезно. И к этому моменту мы должны сделать все, чтобы двигаться. И вы знаете, что все санкции сегодня привязаны к Минску и аннексии Крыма, поэтому Украина будет продолжать каждый день показывать, что мы выполняем Минские договоренности", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Ермак подчеркнул, что Украина одновременно и укрепляет свою армию, и стремится к миру, и чтобы вернулись назад временно оккупированные украинские территории и украинские граждане.