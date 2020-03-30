ГБР по заявлению Ермака открыло дело в связи с распространением информации о якобы торговле госдолжностями

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро.

"Производство открыто по четырем статьям УК", - сказали в пресс-службе ГБР в понедельник.

В ГБР проинформировали, что следователи Главного следственного управления Госбюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео при участии лица, похожего на брата главы Офиса президента.

В Бюро сообщили: "Сведения в ЕРДР внесены Офисом генпрокурора по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом: ч.2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения., ч.2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, что повлекло тяжкие последствия, ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа".

Как сообщалось, 29 марта депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

Согласно таймингу на видео, записи якобы были сделаны в августе, сентябре, октябре 2019 года.

Руководитель Офиса президента Ермак в ответ заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

Лерос 29 же марта направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) после обращения депутата Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.