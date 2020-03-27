Политика

16:05 27.03.2020

КС признал неконституционным передачу Кабмину полномочий устанавливать материальное обеспечение прокуроров

2 мин читать
КС признал неконституционным передачу Кабмину полномочий устанавливать материальное обеспечение прокуроров

Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционными положения Бюджетного кодекса, согласно которым Верховная Рада предоставила право Кабинету министров решать вопрос заработной платы прокуроров, сообщает КС.

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, 26 марта суд принял решению по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины отдельного положения пункта 26 раздела VI переходных положений Бюджетного кодекса.

Автор представления указывали, что, дополнив раздел переходных положений Бюджетного кодекса пунктом 26, Верховная Рада предоставила Кабинету министров право самостоятельно, своими нормативно-правовыми актами, решать вопрос заработной платы прокуроров. По мнению депутатов, материальное, социальное и пенсионное обеспечение прокуроров должно регулироваться исключительно законом, а не актами Кабмина.

"Заслушав судью-докладчика Ирину Завгороднюю и исследовав материалы дела, Конституционный суд Украины принял решение, которым признал неконституционным отдельное положение пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статьи 81 Закона Украины " о прокуратуре "от 14 октября 2014 … с изменениями применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования", - говорится в решение КС.

Признанное неконституционным положение теряет силу со дня принятия решения КС.

Конституционный суд исходил из того, что нормы Основного закона Украины, которыми предусмотрен перечень вопросов, регулирующихся исключительно законами Украины, имеют императивный характер, поэтому все решения должны быть приняты в форме закона.

Решение является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Теги: #прокуроры #кс #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 26.03.2020
Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

14:04 26.03.2020
Кабмин намерен предложить Раде сократить на 13,3 млрд грн расходов на образование, культуру и спорт

Кабмин намерен предложить Раде сократить на 13,3 млрд грн расходов на образование, культуру и спорт

12:41 26.03.2020
Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

21:08 25.03.2020
Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

21:04 25.03.2020
Светлана Воробей на должности замминистра финансов займется налоговой и таможенной политикой

Светлана Воробей на должности замминистра финансов займется налоговой и таможенной политикой

18:35 25.03.2020
Кабмин направил боле 651 млн грн в регионы на обеспечение инсулинами

Кабмин направил боле 651 млн грн в регионы на обеспечение инсулинами

15:17 25.03.2020
Шмыгаль поручил обеспечить возможность проведения дистанционных заседаний Кабмина

Шмыгаль поручил обеспечить возможность проведения дистанционных заседаний Кабмина

15:15 25.03.2020
Кабмин должен утвердить обновленный макропрогноз для внесения изменений в госбюджет-2020 - экс-министр финансов

Кабмин должен утвердить обновленный макропрогноз для внесения изменений в госбюджет-2020 - экс-министр финансов

14:36 25.03.2020
Кабмин утвердил с доработкой порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

Кабмин утвердил с доработкой порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

14:22 25.03.2020
Кабмин перераспределил госсредства на поддержку медучреждений на время пандемии, выплату зарплат медикам и лечение больных диабетом

Кабмин перераспределил госсредства на поддержку медучреждений на время пандемии, выплату зарплат медикам и лечение больных диабетом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп и Макрон обсудили борьбу с COVID-19 и минимизацию его экономических последствий

Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом - Георгиева

ТКГ в формате видеоконференции обсудила вопросы безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц, никакие документы не подписывались

Зеленский на встрече с главами фракций подчеркнул важность присутствия депутатов на внеочередном заседании Рады в субботу

Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты в регионах и жесткие меры для спекулянтов

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки России отменить санкции ввиду коронавируса

Глава Госкино рассчитывает на понимание общества в случае временного отказа от производства фильмов

За год Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти

Канада выступает против предложения США о размещении военных на совместной границе для борьбы с распространением COVID-19

Трамп и Макрон обсудили борьбу с COVID-19 и минимизацию его экономических последствий

Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом - Георгиева

ЕС сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии, сохранив европейские ценности

Ярославский заверяет, что антикризисный штаб в Харьковской области работает слаженно и без конфликтов

Кризис COVID-19 показал необходимость реконструкции европейской экономики

ТКГ в формате видеоконференции обсудила вопросы безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц, никакие документы не подписывались

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА