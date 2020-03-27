КС признал неконституционным передачу Кабмину полномочий устанавливать материальное обеспечение прокуроров

Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционными положения Бюджетного кодекса, согласно которым Верховная Рада предоставила право Кабинету министров решать вопрос заработной платы прокуроров, сообщает КС.

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, 26 марта суд принял решению по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины отдельного положения пункта 26 раздела VI переходных положений Бюджетного кодекса.

Автор представления указывали, что, дополнив раздел переходных положений Бюджетного кодекса пунктом 26, Верховная Рада предоставила Кабинету министров право самостоятельно, своими нормативно-правовыми актами, решать вопрос заработной платы прокуроров. По мнению депутатов, материальное, социальное и пенсионное обеспечение прокуроров должно регулироваться исключительно законом, а не актами Кабмина.

"Заслушав судью-докладчика Ирину Завгороднюю и исследовав материалы дела, Конституционный суд Украины принял решение, которым признал неконституционным отдельное положение пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статьи 81 Закона Украины " о прокуратуре "от 14 октября 2014 … с изменениями применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования", - говорится в решение КС.

Признанное неконституционным положение теряет силу со дня принятия решения КС.

Конституционный суд исходил из того, что нормы Основного закона Украины, которыми предусмотрен перечень вопросов, регулирующихся исключительно законами Украины, имеют императивный характер, поэтому все решения должны быть приняты в форме закона.

Решение является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.