Политика

00:09 27.03.2020

Ярославский заверяет, что антикризисный штаб в Харьковской области работает слаженно и без конфликтов

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Ярославский заверяет, что антикризисный штаб в Харьковской области работает слаженно и без конфликтов

Бизнесмен, президент группы DCH Александр Ярославский отмечает, что Антикризисный штаб в Харьковской области по противодействию эпидемии коронавируса работает слаженно, и у него нет конфликтов с главой Харьковской областной государственной администрации Алексеем Кучером.

"Наша работа доказывает то, что нет никакого конфликта абсолютно. Каждое утром мы с ним (Кучером – ИФ) созваниваемся, с мэром (Геннадием Кернесом – ИФ), в течение дня, вечером. У нас созвоны в течение дня раз по 50, наверное", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Ярославский указал, что работа штаба организована "как часы". "Харьковчане могут быть спокойны, и они это видят. Просто из Киева далеко не видно, а из Харькова оно всё видно, абсолютно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 17 марта в Харьковской области был создан антикризисный штаб во главе с бизнесменом Ярославским, главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером и мэром Харькова Геннадием Кернесом после их встречи.

В тот же день было анонсировано, что 19 марта состоится заседание штаба с участием представителей бизнеса. Однако Кучер на то заседание не пришел. Его заместитель Тарас Пастух сообщил, что глава ХОГА принимает участие в другом совещании по этому же поводу с представителями бизнеса. Его слова вызвали эмоциональную реакцию Ярославского с критикой в адрес Кучера.

20 марта Кучер на брифинге заявил, что в Харьковской области существует единственный штаб по противодействию возможному распространению коронавируса COVID-19. "В области создан единственный штаб, который возглавляю я, в который входят народные депутаты, в который входят мои заместители, врачи соответствующие, главы райгосадминистраций, и который занимается координацией борьбы по всем направлениям с возможным распространением коронавируса", - сказал он.

"Другие штабы, о которых сообщаются, это фикция. Ни одному представителю крупного бизнеса в области, не дано права перетягивать управленческие функции на себя. Это необходимо четко понять", - добавил Кучер.

Глава ОГА также сделал ряд критических высказываний в адрес Кернеса и Ярославского.

Теги: #антикризисный_штаб #работа #украина #коронавирус
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