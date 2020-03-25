Политика

18:37 25.03.2020

Нардеп Деркач считает, что его визу в США аннулировали после того, как он вызвал Байденов в суд

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Нардеп Деркач считает, что его визу в США аннулировали после того, как он вызвал Байденов в суд

Народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) заявил, что ему была аннулирована виза в США после того, как он ходатайствовал в Печерский районный суд Киева о вызове экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в качестве свидетелей в деле о защите деловой репутации компании Burisma.

"Представители "демокоррупции" аннулировали мою визу в США после вызова Байдена в суд. Аннулировали, чтобы замять его "заработке" в Буризме", – написал Деркач в среду на своей странице в Facebook.

Депутат считает, что аннулирование его визы в США произошло после того, как он подал два ходатайства в Печерский районный суд о привлечении Джо Байдена и Хантера Байдена в качестве свидетеля по делу о защите деловой репутации нефтедобывающей компании Burisma против самого Деркача.

"Привет" не заставил себя ждать: Посольство США аннулировало мою визу в США. Я понимаю, что один из ключевых кандидатов на пост президента США не хочет, чтобы я лично участвовал в расследовании о его деяниях и встречался с американскими следователями по его делу и Буризме. Для этого воспользовался тем, что демократы сохраняют влияние на Госдепартамент и закрыл мне въезд в США. Ок, буду не лично. В ближайшее время запланировано мое интервью Fox News по всем вопросам, связанным с участием граждан США и лично Джо Байдена в международной коррупции", – сообщил Деркач.

Нардеп заявил, что направит обращение в Госдепартамент США, чтобы этот факт лишения его визы был рассмотрен. Сам Деркач считает это инструментом политического давления.

"Расследование фактов политической коррупции продолжится. Необходимо отследить на территории США, куда пошли миллионы, как заявляет украинская сторона, полученные Байденом с подельниками от Роземонт Сенека", – написал также Деркач.

Теги: #байден #деркач
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