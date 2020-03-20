Политика

10:11 20.03.2020

Переговоры глав МИД Украины и Венгрии состоятся на следующей неделе в режиме телеконференции

1 мин читать
Переговоры глав МИД Украины и Венгрии состоятся на следующей неделе в режиме телеконференции

Переговоры министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сиярто, запланированные на 26 марта, состоятся в режиме телеконференции, сообщил глава украинского МИД.

"И второй трек - несмотря на то, что все визиты отменены – мы все-таки продвигаем некоторые политические вопросы в телефонном режиме с министрами иностранных дел других стран. Например, сегодня (в среду - ИФ) договорились с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что 26 марта, когда я должен был посетить Будапешт для проведения заседания двусторонней комиссии, мы с ним проведем телеконференцию, потому что жизнь не останавливается", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кулеба также отметил, что одним из "положительных" последствий коронавируса будет то, что люди, наконец, поймут, что не обязательно физически встречаться. "Можно большинство дискуссий проводить в режиме телеконференций", - добавил он.


Полный текст интервью с Кулебой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #венгрия #кулеба #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 20.03.2020
ЕИБ готов перенаправить часть выделяемых Украине средств на преодоление коронавируса

ЕИБ готов перенаправить часть выделяемых Украине средств на преодоление коронавируса

21:32 19.03.2020
МИД Украины приветствует продление мандата СММ ОБСЕ в Украине и требует от РФ обеспечить доступ миссии в Крым

МИД Украины приветствует продление мандата СММ ОБСЕ в Украине и требует от РФ обеспечить доступ миссии в Крым

19:02 19.03.2020
Правительство Украины достигло договоренностей с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки - Кулеба

Правительство Украины достигло договоренностей с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки - Кулеба

20:32 18.03.2020
Транзитный коридор для украинцев из Австрии будет работать на постоянной основе – Кулеба

Транзитный коридор для украинцев из Австрии будет работать на постоянной основе – Кулеба

14:56 18.03.2020
В Украину из Египта за два дня вернулись более 18 тыс. украинцев

В Украину из Египта за два дня вернулись более 18 тыс. украинцев

13:08 18.03.2020
Более 400 украинцев, прибывших на границу с Венгрией в пешем порядке, попали в Украину

Более 400 украинцев, прибывших на границу с Венгрией в пешем порядке, попали в Украину

12:28 18.03.2020
За границей коронавирусом заболели 12 украинцев

За границей коронавирусом заболели 12 украинцев

09:38 18.03.2020
В Венгрии – 50 инфицированных коронавирусом, один - скончался

В Венгрии – 50 инфицированных коронавирусом, один - скончался

00:42 18.03.2020
Кулеба застрявшим на Шри-Ланке украинцам: мы вас вытащим

Кулеба застрявшим на Шри-Ланке украинцам: мы вас вытащим

11:01 17.03.2020
Более 200 украинцев вернулись в Украину из Египта и более 100 - из Грузии - замглавы МИД Божок

Более 200 украинцев вернулись в Украину из Египта и более 100 - из Грузии - замглавы МИД Божок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп возлагает на Китай вину за пандемию коронавируса

Канада готова помочь Украине с медоборудованием и препаратами – разговор Зеленского и Трюдо

Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша

Польская сторона сделает все необходимое, чтобы украинцы беспрепятственно вернулись на Родину как транзитом, так и из самой Польши – разговор Зеленского с Дудой

Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины приветствует продление мандата СММ ОБСЕ в Украине и требует от РФ обеспечить доступ миссии в Крым

Еврокомиссия приняла во внимание предложения Украины по усилению интеграции в рамках Восточного партнерства - Пристайко

Трамп возлагает на Китай вину за пандемию коронавируса

Канада готова помочь Украине с медоборудованием и препаратами – разговор Зеленского и Трюдо

Тулси Габбард выходит из президентской гонки в США, призвала поддержать Байдена

Экс-премьер Гройсман призывает Шмыгаля упростить доступ населения к тестам на коронавирус

В Раде подтвердили, что нардеп Шахов отсутствовал на согласительном совете 16 марта и внеочередном заседании 17 марта

Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша

Замглавы ОП Соколовская задекларировала 1,3 млн грн доходов за 2019 год

Польская сторона сделает все необходимое, чтобы украинцы беспрепятственно вернулись на Родину как транзитом, так и из самой Польши – разговор Зеленского с Дудой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА