Переговоры глав МИД Украины и Венгрии состоятся на следующей неделе в режиме телеконференции

Переговоры министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сиярто, запланированные на 26 марта, состоятся в режиме телеконференции, сообщил глава украинского МИД.

"И второй трек - несмотря на то, что все визиты отменены – мы все-таки продвигаем некоторые политические вопросы в телефонном режиме с министрами иностранных дел других стран. Например, сегодня (в среду - ИФ) договорились с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что 26 марта, когда я должен был посетить Будапешт для проведения заседания двусторонней комиссии, мы с ним проведем телеконференцию, потому что жизнь не останавливается", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кулеба также отметил, что одним из "положительных" последствий коронавируса будет то, что люди, наконец, поймут, что не обязательно физически встречаться. "Можно большинство дискуссий проводить в режиме телеконференций", - добавил он.



Полный текст интервью с Кулебой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".