Контактировавшие с Шаховым нардепы из "Голоса" переходят в самоизоляцию

Народные депутаты фракции "Голос", которые на прошлой неделе контактировали со своим заразившимся коронавирусом коллегой из группы "Доверие" Сергеем Шаховым, отправились в самоизоляцию, заявили в пресс-службе партии.

"Депутаты, которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым, перейдут на самоизоляцию и будут придерживаться всех правил. О любых изменениях состояния здоровья будут уведомлять семейного врача. Мы выполняем все требования Минздрава и аппарата Верховной Рады Украины, а работники партии на этой неделе уже работают удаленно", - заявили в пресс-службе политсилы в среду.

В сообщении указано, что все депутаты фракции "Голос" максимально придерживаются мероприятий, предусмотренных карантином. Нардепы минимизировали все социальные контакты и появляются только на необходимых публичных мероприятиях, и будут придерживаться безопасной дистанции.

Как сообщил член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин он был одновременно с Шаховым 12 и 13 марта в эфирах, которые велись из студий телеканалов.

"После получения информации о диагнозе господина Сергея, я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции. Согласно рекомендациям ВОЗ, МОЗ и коллеги Ольге Стефанишиной буду в ней до 23.03, то есть период, в который вирус может проявиться. Готов к любым другим действиям, которые будут гарантировать безопасность окружающим", написал Юрчишин на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он также добавил: "симптомов нет, чувствую себя хорошо".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Голоса", в настоящее время во фракции выясняют, кто именно и когда контактировали с Шаховым.