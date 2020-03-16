Политика

13:43 16.03.2020

В России тяжелая ситуация с коронавирусом, не вся информация идет в СМИ, заявляет Лукашенко

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В России тяжелая ситуация с коронавирусом, не вся информация идет в СМИ, заявляет Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России тяжелая ситуация с коронавирусом и не вся информация об этом дается в СМИ.

"Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация", - сказал Лукашенко на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Сравнивая масштабы двух стран, президент заметил, что это Беларуси, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не "завирусила" ее. "Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать - нет, закрыли (границу - ИФ). Что ж, это их дело", - подчеркнул Лукашенко.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия закрыла границу с Белоруссией.

"Мы приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Теги: #коронавирус #лукашенко #беларусь
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