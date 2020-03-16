Политика

12:02 16.03.2020

НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко - адвокат Новиков

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НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко - адвокат Новиков

 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту политического преследования пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщил журналистам его адвокат Илья Новиков.

По словам адвоката, что НАБУ будет расследовать, в частности, т.н."пленки Трубы", доказывающих заказной характер многочисленных уголовных производств, начатых ведомством под руководством экс-директора ГБР Романа Трубы.

"Заявление было подано еще летом прошлого года в отношении действий Трубы и других сотрудников ГБР. Мы предметно ставим вопрос о том, что НАБУ имеет в своей компетенции оценить их действия. Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились", - отметил Новиков.

"Сегодня мы начинаем диалог с НАБУ, и я надеюсь, что этот диалог будет продуктивным и результативным. И рассчитываем, что все люди, которые так или иначе злоупотребляли своим влиянием, понесут законную ответственность", - добавил адвокат Порошенко.

Адвокат Игорь Головань отметил, что государственные органы неохотно реагируют на расследование информации, которую разоблачили записи из кабинета экс-директора ГБР.

"Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования тех фактов, о которых мы знаем из так называемых записей из кабинета Трубы. Мы знаем, что не было энтузиазма у государственных органов расследовать эти вопросы. Не было у них желания допрашивать возможных участников этих разговоров в кабинете Трубы, что свидетельствовало о системной организации с высоких властных кабинетов - в том числе и из кабинетов в Офисе президента - политических преследований Петра Порошенко и его политической силы. Но мы сейчас продвигаемся вперед в направлении того, чтобы все факты были расследованы, а виновные привлечены к установленной законом ответственности", - отметил Головань.

Теги: #адвокат #новиков #порошенко #набу
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