Политика

11:49 16.03.2020

Рада переходит в режим работы в комитетах до 3 апреля - спикер

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Рада переходит в режим работы в комитетах до 3 апреля - спикер

 Верховная Рада изменит график проведения пленарных недель и недель встреч с избирателями и заменит их на работу в комитетах на время действия карантина, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Касательно графика работы Верховной Рады: Рада не закрывается, она продолжает работать, однако мы изменяем очередность проведения пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. У меня был разговор с нашими коллегами с разных депутатских фракций и групп - все это предложение поддержали", - заявил Разумков в понедельник в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады.

Согласно календарному плану работы парламента, с 17 по 20 марта и с 31 марта по 3 апреля состоятся недели пленарных заседаний, с 23 по 27 марта депутаты должны были работать с избирателями. Если план работы Верховной Рады будет изменен, с 23 марта по 3 апреля народные депутаты будут работать в своих комитетах.

Теги: #коронавирус #разумков #рада
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