Граница Украины после 17 марта остается открытой для ряда категорий иностранцев

Начиная с 17 марта граница Украины будет закрыта на въезд для иностранцев, однако в Украину, как и прежде, смогут попасть лица, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, и другие., сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На брифинге в субботу в Киеве он зачитал первые два пункта распоряжения правительства Украины, принятого на внеочередном заседании в субботу.

"Пункт первый распоряжения Кабинета министров Украины. Временно закрыть с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского, воздушного сообщения, кроме осуществления перевозок лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с исполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий. Пункт второй. Временно запретить с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, кроме тех, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей. Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел Украины", - сказал он на брифинге в Киеве в субботу.