Политика

10:53 12.03.2020

Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО - Пристайко

1 мин читать
Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО - Пристайко

Военный конфликт на Донбассе юридически не является препятствием для вступления Украины в НАТО, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которіе не воюют", - сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера в соцсети Facebook.

В то же время Пристайко отметил, что конфликт усложняет процесс вступления Украины в Альянс, истощает страну и задерживает её развитие.

"Задача Украины сейчас - "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства. Команда президента Владимира Зеленского работает над этим каждый день. Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны - внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии на верховенства права и тому подобное", - заявил вице-премьер.

"Мы непременно будем в НАТО - это лишь вопрос времени", - уверен Пристайко.

Теги: #пристайко #нато #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:31 11.03.2020
В Украину вернулся похищенный в феврале пиратами моряк

В Украину вернулся похищенный в феврале пиратами моряк

11:48 11.03.2020
Глава МИД Украины об обысках у крымских татар: Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира

Глава МИД Украины об обысках у крымских татар: Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира

11:29 11.03.2020
Таран: у нас должна быть досягаемая цель – максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО

Таран: у нас должна быть досягаемая цель – максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО

20:28 10.03.2020
В МИД Украины создан оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом

В МИД Украины создан оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом

18:30 10.03.2020
Украинцы, находящиеся на лайнере "Grand Princess", чувствуют себя нормально – МИД Украины

Украинцы, находящиеся на лайнере "Grand Princess", чувствуют себя нормально – МИД Украины

16:57 10.03.2020
Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, пока права меньшинств в Украине не будут восстановлены - Сийярто

Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, пока права меньшинств в Украине не будут восстановлены - Сийярто

11:10 10.03.2020
МИД рекомендует украинцем пока не ездить в Италию

МИД рекомендует украинцем пока не ездить в Италию

13:46 09.03.2020
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

07:37 09.03.2020
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны наиболее пораженные коронавирусом COVID-19

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны наиболее пораженные коронавирусом COVID-19

12:19 07.03.2020
На борту круизного лайнера "Grand Princess" находятся 49 украинцев - МИД Украины

На борту круизного лайнера "Grand Princess" находятся 49 украинцев - МИД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дробович считает необходимым расширить полномочия УИНП

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе

Зеленский назначил главой Сумской ОГА Романа Грищенко – указ

В аппарате Рады назвали поездку депутатов от ОПЗЖ в Москву частным визитом

ПОСЛЕДНЕЕ

На месте памятника Ленину в центре Киева можно создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции современного искусства - Дробович

Дробович: Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства

Инициатива властей Новгорода-Северского по портретам Ленина и Сталина в центре города отвечает духу креативной декоммунизации - Дробович

Дробович считает необходимым расширить полномочия УИНП

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

Трамп анонсировал финансовую поддержку уязвимым слоям населения, малым предприятиям, налоговые послабления в связи с коронавирусом

Генсек ООН призвал страны мира активизировать усилия по борьбе с коронавирусом

ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе

РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

Порошенко считает, что в пересмотре закона о языке нет никакой необходимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА