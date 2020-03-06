Политика

21:11 06.03.2020

Зеленский дает год на достижение договоренности с Путиным о прекращении войны на Донбассе – интервью The Guardian

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Зеленский дает год на достижение договоренности с Путиным о прекращении войны на Донбассе – интервью The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что может договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе, но не исключает, что может выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в Нормандском формате.

"Время идет. Мы можем потратить один год на всё соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Больший срок мы не можем позволить", - сказал он в интервью британскому The Guardian, полный текст которого будет опубликован в субботу.

"Я не отдам пять лет, которые мне дали украинский народ, чтобы вести переговоры в Минске пять лет. Я не буду этого делать", - отметил Зеленский.

При этом президент Украины указал, что есть "два или три плана" о том, что делать после такого возможного выхода из переговоров, но не стал их раскрывать.

Теги: #зеленский #россия #донбасс
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