Политика

16:35 05.03.2020

Порошенко о появлении своего сына на концерте российского рэпера в Лондоне: Он не маленький, чтобы у меня разрешение спрашивать

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Порошенко о появлении своего сына на концерте российского рэпера в Лондоне: Он не маленький, чтобы у меня разрешение спрашивать

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отмечает, что не влияет на решение своего сына Михаила, посетившего концерт российского рэпера Face в Лондоне, но сам на такой концерт бы не пошел.

"Я бы на этот концерт не пошел бы", - сказал Порошенко в кулуарах Верховной Рады, отвечая на соответствующий вопрос журналиста "Радио Свобода". Видеозапись разговора опубликована на официальном сайте "Радио свобода".

При этом политик обратил внимание на то, что исполнитель Face поддерживал акции оппозиции в Москве, критикует политику российской власти, а также высказывался против аннексии Крымского полуострова.

"И вы считаете, что он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивать?... Нет", - отметил Порошенко.

Теги: #порошенко
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