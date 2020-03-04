Криклий сохранил кресло министра инфраструктуры Украины

Верховная Рада поддержала назначение Владислава Криклия министром инфраструктуры Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Криклий родился 23 ноября 1986 года. В 2009 году получил высшее образование в Киевском национальном университете им.Тараса Шевченко по специальности "финансы".

С 2002 по 2008 годы - начальник отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ "Интербанк". В течение 2008-2010 годов работал в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании "Аструм инвестиционный менеджмент". В течение 2011-2013 годов был директором ООО "Кино-театр".

В 2014-2015 годах был советником министра внутренних дел Украины.

С ноября 2015 года - руководитель Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

21 июля 2019 года избран народным депутатом Украины по избирательному списку политической партии "Слуга народа".

В августе 2019 года назначен на должность министра инфраструктуры Украины в правительстве Алексея Гончарука.