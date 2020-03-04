Марина Лазебная возглавила Минсоцполитики Украины

Верховная Рада поддержала назначение Марины Лазебной министром социальной политики Украины.

Ее назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Лабезная родилась 10 июня 1975 года в пгт Песковка Бородянского района Киевской области. В 1998 году окончила Киевский государственный университете им.Т.Шевченко по специальности "экономист – менеджер".

В 2000 году работала ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, а позже - заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции Министерства экономики Украины.

В 2003 году назначена главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, а позже - главным специалистом Управления социальной политики и труда в секретариат Кабинета министров Украины.

С 2011 года занимала должность директора департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.

С мая 2013 года до июля 2014 года была главой Государственной службы занятости Украины.

С августа до октября 2019 года работала главой Государственной социальной службы Украины.