Бужанский зарегистрировал 150 подписей, необходимых для проведения внеочередного заседания Рады

Народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский зарегистрировал заявление о проведении внеочередного заседания Верховной Рады.

"Я только что зарегистрировал 150 подписей, только что зарегистрировал заявление о внеочередном заседании Верховной Рады завтра в 18:30", - заявил Бужанский журналистам во время брифинга главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Повесткой дня станет голосование за постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, под которым уже подписалось 227 народных депутатов.

Арахамия заверил, что так много голосов, как за отставку генпрокурора, "Слуга народа" уже давно не давала.

"Голосов очень много (за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке - ИФ), я давно такого не видел во фракции "Слуга народа", - сказал глава фракции.