Политика

18:48 04.03.2020

Представление на назначение нового состава Кабмина Украины поступило в РадуУкраины поступило в Раду

1 мин читать
Представление на назначение нового состава Кабмина Украины поступило в РадуУкраины поступило в Раду

В Верховную Раду поступило представление на назначения нового состава Кабинета министров Украины

Скан-копию данного документа опубликовала народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Так, согласно документу, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.

Теги: #рада #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 04.03.2020
Бужанский зарегистрировал 150 подписей, необходимых для проведения внеочередного заседания Рады

Бужанский зарегистрировал 150 подписей, необходимых для проведения внеочередного заседания Рады

18:46 04.03.2020
Бизнес ожидает от нового правительства сохранения курса и темпов реформ

Бизнес ожидает от нового правительства сохранения курса и темпов реформ

18:39 04.03.2020
За министров нового Кабмина будут голосовать пакетом - источник

За министров нового Кабмина будут голосовать пакетом - источник

18:37 04.03.2020
Зеленский предлагает Раде назначить Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебу - главой МИД

Зеленский предлагает Раде назначить Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебу - главой МИД

18:32 04.03.2020
Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

18:27 04.03.2020
Аваков задекларировал более 1 млн грн зарплаты на посту главы МВД в 2019 году

Аваков задекларировал более 1 млн грн зарплаты на посту главы МВД в 2019 году

18:19 04.03.2020
Эпидемия коронавируса может привести к экономическому кризису в Украине – и.о. министра экономики

Эпидемия коронавируса может привести к экономическому кризису в Украине – и.о. министра экономики

18:17 04.03.2020
Фракция "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора - Арахамия

Фракция "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора - Арахамия

17:50 04.03.2020
Шмыгаль выступает за разработку комплексной программы на случай распространения коронавируса в Украине

Шмыгаль выступает за разработку комплексной программы на случай распространения коронавируса в Украине

17:49 04.03.2020
Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев – Шмыгаль

Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев – Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в оккупированный Крым

Зеленский предлагает Раде назначить Андрея Тарана министром обороны, а Дмитрия Кулебу - главой МИД

Фракция "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора - Арахамия

Рада одобрила отставку Гончарука

Зеленский: наш курс на евроинтеграцию, в НАТО, прекращение войны на Донбассе и реформы остается неизменным

ПОСЛЕДНЕЕ

Коронавирус может привести к рецессии экономик Франции и Италии - Еврокомиссия

МИД Украины осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в оккупированный Крым

Блумберг выходит из президентской гонки в США, поддержит Байдена

Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины

Рада одобрила отставку Гончарука

Зеленский: Мы обещали гражданам победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья

Зеленский: наш курс на евроинтеграцию, в НАТО, прекращение войны на Донбассе и реформы остается неизменным

Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний – Зеленский

Зеленский: У правительства есть достижения, но украинцам этого мало

Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов за 2019 год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА