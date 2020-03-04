Политика

15:02 04.03.2020

Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии генпрокурору Рябошапке

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Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии генпрокурору Рябошапке

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, сказал глава комитета Денис Монастырский.

"Поступило предложение относительно того, чтобы рекомендовать Верховной Раде на пленарном заседании Верховной Рады определиться путем голосования относительно принятия или отклонения проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке", - сказал Монастырский на заседании комитета.

Большинством голосов члены комитета поддержали это предложение.

Теги: #рябошапка #рада #недоверие
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