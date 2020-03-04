Политика

14:35 04.03.2020

Шмыгаль, Чернышов и Емец подали электронные декларации как кандидаты на должность министров в новом правительстве

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Шмыгаль, Чернышов и Емец подали электронные декларации как кандидаты на должность министров в новом правительстве

Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов и Илья Емец подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидаты на должности министров в новом правительстве Украины.

В частности, Шмыгаль подал декларацию как кандидат на должность премьер-министра Украины, Чернышов – министра развития громад и территорий, а Емец – министра здравоохранения.

Ранее Михаил Федоров также подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины, Марина Лазебная - министра социальной политики, Олег Немчинов – министра Кабинета министров, Денис Малюська – министра юстиции и Таран – министра обороны.

Шмыгаль является вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий, Чернышов.

Алексей Чернышов в настоящее время возглавляет Киевскую областную государственную администрацию.

Илья Емец - директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Теги: #назначение #кадры #декларации #кабмин
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