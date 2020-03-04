Лазебная, Немчинов, Малюська и Таран подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Марина Лазебная, Олег Немчинов, Денис Малюська и Андрей Таран подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидаты на должности министров в новом правительстве.

В частности, Лазебная подала декларацию как кандидат на должность министра социальной политики, Немчинов – министра Кабинета министров, Малюська – министра юстиции и Таран – министра обороны.

Ранее Михаил Федоров также подал электронную декларацию кандидат на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины.

Малюська занимает пост министра юстиции в правительстве Алексея Гончарука.