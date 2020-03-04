Политика

13:01 04.03.2020

В "Евросолидарности" считают представленных Зеленским кандидатов в Кабмин не подготовленными к работе в условиях кризиса

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В "Евросолидарности" считают представленных Зеленским кандидатов в Кабмин не подготовленными к работе в условиях кризиса

Выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским кандидаты на должности премьер-министра Украины и министров не подготовлены к работе в условиях кризиса и не способны вывести украинскую экономику из пике, считает народный депутат Нина Южанина (фракция "Европейская солидарность").

"И сами не подготовились, и человек не подготовлен, и команды нет никакой новой у нового премьера. Все это выглядит абсолютно непрофессиональным и ненужным. Самое главное, что никакой пользы такое изменение точно не даст", - заявила она, передает пресс-служба "Евросолидарности".

Южанина напомнила, что не так давно Зеленский выражал поддержку Гончаруку, а теперь заявляет о замене. К тому же, для исправления ситуации должны быть назначены подготовленные люди, которые проанализировали и знают, как сделать хотя бы первые шаги, чтобы вывести экономику из кризиса.

"О будущем премьере говорят как раз, что у него нет такого стержня. И, к сожалению, того что премьер должен уметь говорить "нет" и Офису президента, и другим компаниям, которые его будут побуждать к каким-либо действиям и к принятию решений. Если этого стержня не будет в премьере, этот премьер также не продержится", - отметила Южанина.

Кроме того, депутат выразила сомнения в жизнеспособности нового Кабмина, поскольку фамилии возможных новых министров, обнародованные в СМИ, "настораживают, потому что это люди с совершенно разными ценностями, с разным пониманием управления страной".

"Мне кажется, это просто подставляются определенные лица, которые зайдут в правительство. Они сами, мне кажется, попросятся на выход. В любом случае они до осени не доработают", - считает нардеп.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

В "Слуге народа" уверены, что им хватит голосов для принятия решения по этим вопросам.

Теги: #кадры #евросолидарность #кабмин
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