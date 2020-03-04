"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина – Вакарчук

Парламентская фракция "Голос" не будет поддерживать назначение Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, заявил народный депутат и лидер одноименной партии Святослав Вакарчук.

"Во-первых, чтобы вы понимали, списка (потенциальных министров в новом правительстве - ИФ) до конца не знает никто, в том числе депутаты от "монобольшинства", которые должны за это правительство голосовать", - сказал Вакарчук в среду журналистам.

Он озвучил ряд требований, которые выдвигает фракция "Голос" к процедуре назначения нового состава Кабинета министров.

"Пункт первый: необходимо поименное голосование за правительство. Они должны все выйти, рассказать свою программу, чтобы те, кто за них будут голосовать - фракция "монобольшинства" и украинский народ, члены комитетов - услышали, с кем они будут иметь дело", - сказал политик.

Вторым требованием фракции стало обязательное заслушивание руководителей силовых структур, поскольку в политсиле считают, что из-за назначения нового правительства в парламенте могут забыть об отчете правоохранительных органов.

"Мы требуем изменить повестку дня и сначала мы обсудим ситуацию в силовых структурах в контексте того, что сейчас собираются поднимать вопрос об отставке генпрокурора и так далее. Мы предостерегаем власть, что любые неконституционные и незаконные изменения, в том числе и должностных лиц, никогда не могли происходить под куполом Верховной Рады. У меня все ещё есть основания полагать, что сегодня хотят рассматривать отставку главы НАБУ. Безотносительно к тому, кто стоит во главе этого ведомства - Верховная Рада не может отправлять в отставку человека", - заявил Вакарчук.

Он сказал, что вопрос изменения в правительстве - это вопрос фракции власти, но "Голос требует провести смену Кабмина в соответствии с процедурой.

На уточняющий вопрос о том, голосует ли фракция за назначение нового состава правительства, парламентарий ответил отрицательно. "Мы не будем голосовать", - ответил Вакарчук.