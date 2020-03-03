Политика

13:42 03.03.2020

Вероятность внесения Шмыгаля на пост премьера "весьма высока" - источники

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Вероятность внесения Шмыгаля на пост премьера "весьма высока" - источники

Президент Украины Владимир Зеленский может в среду внести в Верховную Раду на пост премьер-министра кандидатуру Дениса Шмыгаля.

Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников во фракции "Слуга народа".

"По состоянию на вторник весьма высока вероятность того, что Алексей Гончарук напишет заявление об отставке, а Верховной Раде будет предложена кандидатура Дениса Шмигаля", - сказал один из собеседников агентства.

В о же время он допустил вероятность того, что "Гончарук может пойти на конфликт и начать самостоятельную политическую игру".

Источник агентства также отметил, что ранее рассматривался вариант назначения Шмыгаля исполняющим обязанности, однако от этого отказались, поскольку представления на назначение министров должны быть подписаны именно премьером.

Шмыгаль 4 февраля был назначен вице-премьером-министром развития громад и территорий. До этого с 2 августа возглавлял Ивано-Франковскую обладминистрацию.

По словам собеседников агентства, в новом правительстве может появиться ряд новых вице-премьеров, в том числе по оборонной сфере, о чем ранее сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции "Слуга народа" Верховной Раде Давид Арахамия. Рассматривается также вариант появления нового вице-премьера по экономике. Его кандидатура обсуждается.

Как полагают собеседники агентства, перемены также могут коснуться руководства министерств иностранных дел, обороны, социальной политики и здравоохранения.

При этом один из собеседников агентства предположил, что процесс согласования кандидатур в правительство и поиск его конфигурации продолжится "до момента внесения в парламент". Он также напомнил, что параллельно с подбором лиц в правительство может начаться процесс "кадрового обновления Офиса президента".

Теги: #источник #верховная_рада #зеленский #кадры #шмыгаль
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