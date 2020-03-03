Послы G7 сегодня встретятся с генпрокурором Рябошапкой

Послы стран "Большой семерки" (G7) сегодня намерены провести встречу с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой для обсуждения реформирования Офиса генпрокурора

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран "Большой семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", сообщает пресс-служба посольства США в Украине на странице в Фейсбуке.