Политика

13:30 03.03.2020

Послы G7 сегодня встретятся с генпрокурором Рябошапкой

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Послы G7 сегодня встретятся с генпрокурором Рябошапкой

Послы стран "Большой семерки" (G7) сегодня намерены провести встречу с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой для обсуждения реформирования Офиса генпрокурора

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран "Большой семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", сообщает пресс-служба посольства США в Украине на странице в Фейсбуке.

Теги: #g7 #рябошапка
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