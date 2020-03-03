Политика

13:08 03.03.2020

Постпреды стран ЕС могут одобрить продление индивидуальных санкций против РФ 4 марта

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Постпреды стран ЕС могут одобрить продление индивидуальных санкций против РФ 4 марта

 

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), как ожидается, одобрит в среду продление индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с Украиной, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

"Если не произойдет изменений в последнюю минуту, решение состоится завтра. Его принятие предусмотрено без обсуждения", - сказал собеседник агентства во вторник в Брюсселе.

В повестку Coreper внесен вопрос "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Речь идет о запрете на въезд в Евросоюз и о замораживании банковских активов в ЕС.

Совет ЕС 28 января 2020 года добавил к соответствующему санкционному списку семь человек. В данном случае санкции были наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в Крыму и Севастополе.

Теперь, по данным на январь, индивидуальный санкционный список включает 177 физических лиц и 44 юридических лица.

Эти ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Данные санкции продлевались каждые полгода.

Теги: #рф #ес #санкции
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