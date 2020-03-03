Политика

10:14 03.03.2020

Совбез ООН 6 марта проведет заседание в связи с ситуацией в оккупированном Россией Крыму

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Совбез ООН 6 марта проведет заседание в связи с ситуацией в оккупированном Россией Крыму

По инициативе украинской делегации в пятницу, 6 марта, состоится заседание Совета Безопасности ООН относительно ситуации в оккупированном Россией Крыму, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"К шестой годовщине российской оккупации в пятницу, 6 марта, по инициативе Украины и ее партнеров - Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии - состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арріа относительно ситуации в АР Крым и г.Севастополь", - написал Николенко на странице в Фейсбуке во вторник.

Так, планируется, что в заседании примут участие постоянный представитель президента Украины в Крыму, руководство меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.

Начало заседания запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Теги: #крым #рф #оон
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