Политика

13:58 02.03.2020

Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

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Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

Пересмотр кадрового состава правительства является попыткой переложить ответственность на исполнителей, считает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Сейчас в Украине нет независимого парламента, правоохранительных органов и правительства, поэтому за все провалы действующей власти несет ответственность президент, заявила она на согласительном совете, передает пресс-служба "Евросолидарности".

"Полгода работает нынешний парламент, и уровень недоверия к нему уже 70%. Очевидно почему. Так же еще меньший уровень доверия к правительству Зеленского. Это означает на самом деле, что монобольшинство и некомпетентное правительство, которые разрушают государственные институты и не реагируют на откровенные провокации, как мы сейчас видим и в сессионном зале, и на согласительном совете, несет полную ответственность за то, что происходит со страной", - подчеркнула Геращенко.

"Падение рейтинга самого Зеленского, на самом деле, и приводит к этому внеочередному заседанию, на котором состоится попытка переложить ответственность на исполнителей. И цель этих попыток - это сделать еще более зависимый и репрессивный аппарат правоохранительных органов, и так же еще более зависимое и реваншистское правительство", - настаивает нардеп.

Как сообщалось, украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня сообщалось, что на заседании рассмотрят ряд вопросов, связанных с Кабинетом министров – в частности, с кадровыми вопросами.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не писал заявления об отставке, и ожидает возможных консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и парламентом по ситуации вокруг правительства.

Теги: #геращенко #евросолидарность #кабмин
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