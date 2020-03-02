Политика

11:57 02.03.2020

Гончарук о кадровых решениях в Кабмине: Говорить о том, кого планируем заменить еще рано

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Гончарук о кадровых решениях в Кабмине: Говорить о том, кого планируем заменить еще рано

 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что решение об кадровых перестановках в Кабинете министров является командным, и говорить о том, кого планирует заменить, еще рано.

"Я уже давно заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое в большей степени зависит от президента, позиции коллег в парламенте. Каким будет финальное решение – я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить …, по-моему, немного рано", - сказал Гончпрук на брифинге в понедельник в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, планируются ли все-таки в среду, 4 марта, в парламенте ротации министров, Гончарук сказал, что не хочет комментировать слухи.

"Я не буду это комментировать, потому что я не хочу распространять слухи, домыслы, манипуляции. Как только будет какая-то официальная информация, мы обязательно сообщим средствам массой информации", - отметил премьер.

Как сообщалось, ранее глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.

"Действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования, что надвигается экономический кризис вроде бы, есть признаки, есть возможность эпидемии коронавируса, и надо Кабмин превратить, фактически, в штаб. Для того, чтобы это стал штаб, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным... Кого-то привлечь и кого-то изъять, в том числе", - сказал он во время YouTube трансляции передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Арахамия подтвердил, что знает, о ком идет речь, но отказался называть имена этих чиновников.

Теги: #гончарук #кадры #кабмин
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