Политика

23:19 28.02.2020

На внеочередном заседании Верховной Рады будут рассмотрены в том числе кадровые вопросы

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На внеочередном заседании Верховной Рады будут рассмотрены в том числе кадровые вопросы

Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы, подтвердил глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования, что надвигается экономический кризис вроде бы, есть признаки, есть возможность эпидемии коронавируса, и надо Кабмин превратить, фактически, в штаб. Для того, чтобы это стал штаб, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным... Кого-то привлечь и кого-то изъять, в том числе", - сказал он во время YouTube трансляции передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Арахамия подтвердил, что знает, о ком идет речь, но отказался называть имена этих чиновников.

Кроме того, по его словам, на заседании будут рассмотрены законопроекты об обороне, которые уже три недели находятся на повестке дня парламента, но не рассматривались из-за блокирования Верховной Рады.

"И третья причина связана с тем, что был промежуточный отчет правительства, но уже шесть месяцев все ждут, "весна пришла - посадок нет". Нам надо заслушать отчеты правоохранительных органов. Это тоже мы запланировали на это внеочередное заседание", - отметил Арахамия.

Ранее пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Теги: #украина #парламент #внеочередное_заседание
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