Обмен удерживаемыми лицами может состояться до встречи лидеров стран Нормандской четверки, намеченной на апрель

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" произойдет до встречи лидеров стран Нормандской четверки, которая может состоятся в апреле.

"Мы надеемся, что до запланированного времени в апреле, его пока что официально никто не отбросил, мы надеемся, что к этому времени обмен завершится", - сказал Пристайко в программе "Подробности недели" в эфире телеканала "Интер" вечером в в пятницу.

По словам Пристайко, "если бы произошел обмен до пару сотен людей, как мы сейчас планируем, мы бы тогда приблизились очень близко к принципу (обмена - ИФ) "всех на всех", то есть мы бы тогда забрали всех и возвратили всех украинцев домой".

По мнению министра иностранных дел необходимо исходить из принципа, что отсутствие прогресса (по выполнению договоренностей, достигнутых в Париже - ИФ) как раз и является основанием для следующей встречи лидеров".

9 декабря 2019 года состоялась встреча четырех лидеров стран-участниц Нормандского формата – президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Германии Ангелы Меркель, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.