Политика

14:46 28.02.2020

Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора согласились на встречу для обсуждения Идлиба - представитель президента Турции

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Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора согласились на встречу для обсуждения Идлиба - представитель президента Турции

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в телефонном разговоре условились провести встречу для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"В ходе телефонной беседы президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин согласились обсудить Идлиб лицом к лицу", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Теги: #сирия #идлиб #путин #эрдоган
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Интерфакс-Украина
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