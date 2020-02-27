Наконечный: Треть населения Украины получает пенсии менее 2 тыс. грн

В Украине сейчас наибольший дефицит Пенсионного фонда за всю историю страны, сообщил член политсовета киевской организации партии "Оппозиционные платформа - За жизнь" Михаил Наконечный.

"Дефицит Пенсионного фонда сейчас крупнейший за всю историю Украины, одна треть нашего населения получает пенсии меньше 2 тыс. грн, а средняя пенсия - 3064 гривни", - подчеркнул политик в эфире телеканала "112.Украина", сообщает в четверг пресс-служба ОПЗЖ.

Он отметил, что ликвидация Пенсионного фонда или дальнейшее неповышение пенсионных выплат приведут к нарушению конституционных прав украинцев.

"На фоне этого ликвидировать Пенсионный фонд или не повышать пенсию ... Ну, тогда скажите, в чем мы будем социальной страной? Потому что у нас в Конституции записано, что мы - социальная страна, в которой снижение социальных стандартов недопустимо", - резюмировал Наконечный.

Ранее в партии "Слуга народа" заявили о намерении ликвидировать Пенсионный фонд с целью "перезагрузки формы существования ПФУ".