Политика

11:58 26.02.2020

Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта

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Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта

Кабинет министров Украины предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта, а также во всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют услуги населению, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство усиливает социальные гарантии лиц с инвалидностью для их интеграции в общественную жизнь и повышение доступности инфраструктурных объектов", - написал Гончарук в своем Telegram-канале в пятницу.

В частности, речь идет о первоочередном обслуживании в любых кассах транспорта, а также во всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению. "Одобрили соответствующие изменения в закон Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Документ будет передан в парламент", - добавил премьер.

Теги: #транспорт #инвалидность #гончарук #кабмин
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