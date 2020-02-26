Зеленский заявил, что сегодня подпишет указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду подпишет указ Дне крымского сопротивления российской, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

"Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

Он напомнил, что 6 лет назад в этот день в Симферополе собрались тысячи людей, крымских татар, чтобы защитить единство Украины.

"Возвращение Крыма Украине - это просто моя цель, как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что государство ежедневно работает по освобождению незаконно удерживаемых Россией в Крыму, на оккупированных территориях Донбасса и на своей территории граждан Украины.