Политика

13:26 25.02.2020

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

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Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

 

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Теги: #рф #торгпред
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Интерфакс-Украина
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