Экономика

11:42 09.06.2021

Украина должна отрегулировать свою роль в вопросе зерновой политики на глобальных рынках - торгпред

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Украина должна отрегулировать свою роль в вопросе зерновой политики на глобальных рынках - торгпред

Украина должна отрегулировать свою роль в вопросе зерновой политики на глобальных рынках, в частности, это касается фитосанитарных вопросов, новых подходов к применению пестицидов и вопросов прослеживаемости происхождения зерна, сообщается на сайте Минэкономики в среду.

"Обычно мы перенимаем политику ЕС и внедряем ее в Украине, в том числе и в торговых вопросах. Но не всегда в этом есть необходимость, мы должны разрабатывать собственную позицию. В частности, моя задача, как председательствующего в Международном совете по зерну - привлечь внимание мировых рынков к зерновой политике Украины", - отметил торговый представитель Украины Тарас Качка, цитируемый в сообщении ведомства.

Минэкономики уточнило, что Качка 8 июня встретился с генеральным директором GAFTA Джейн Чисхолм Каунт и членами совета организации для обсуждения вопросов возможного сотрудничества Украины с Международным советом по зерну и GAFTA. Ведомство назвало данную встречу особенно актуальной накануне начала председательства Украины в Международном совете по зерну.

"Важным является углубление диалога между торговыми организациями, такими как Международный совет по зерну, GAFTA, ВТО, ведь нахождение баланса в международной торговле имеет прямое отношение к обеспечению мировой продовольственной безопасности. Мы наблюдаем все больше связей бизнес-сообщества Украины с международными торговыми организациями и считаем развитие такого диалога ключевым в нашей торговой политике", - подытожил Качка.

Минэкономики напомнило, что GAFTA (Ассоциация торговли зерном и кормами) - международная торговая ассоциация со штаб-квартирой в Лондоне, состоящая из зернотрейдеров, брокеров и других специалистов международной торговли зерном. Основана 17 ноября 1871 и насчитывает более 1,9 тыс. членов в 100 странах.

Как сообщалось, Украина впервые в истории будет председательствовать в Международном совете по зерну в 2021-2022 гг., представлять страну будет замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

Теги: #зерно #торгпред #рынки #качка
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