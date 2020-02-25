Политика

13:21 25.02.2020

Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

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Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.

"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?", – сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.

"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", – подчеркнул Зеленский, резюмировав, что импорту нет места в украинской угольной отрасли.

Теги: #электроенергия #зеленский #импорт #уголь
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